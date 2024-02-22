شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعل كبير مع مرافعة المستشارة ياسمين موسى أمام محكمة العدل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعل عدد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي مع كلمة ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، أمس الأربعاء، المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية ياسمين موسى.

وأدانت المستشارة ياسمين موسى الإبادة والمجازر الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، التي أدت إلى استشهاد نحو 29 ألف فلسطيني، ونحو 1.3 مليون شخص قد نزح بسبب الحرب، وهو يمثل انتهاكاً للقانون الدولى.

وأضافت ياسمين موسى، فى ثالث أيام جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضى الفلسطينية منذ عام 1967، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام في فلسطيني.

وتتولى ياسمين موسى منصب المستشار القانوني بمكتب وزير الخارجية، وأحد أعضاء مكتب الوزير سامح شكرى، وحصلت ياسمين موسى على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من كامبريدج، كما أشرفت على القانون الدولي في كلية المجدلية وكلية سانت إدموند في جامعة كامبريدج البريطانية.

ودعت المستشارة ياسمين موسى خلال إلقاءها كلمة مصر في المرافعة أمام محكمة العدل الدولية، أمس الأربعاء، إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى للأراضي الفلسطينية واتهمت إسرائيل بمخالفة القانون الدولي في الأراضي التي تحتلها منذ عام 1967.

وقالت وزارة الخارجية فى بيان إن المرافعة المصرية أمام المحكمة، الأربعاء، تضمنت الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

أكدت الخارجية أن المرافعة أكدت مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والاستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل لتهويد القدس، وإدانة انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حسبما نشرت وزارة الخارجية.

وقالت الخارجية: أكدت مصر على أن اختصاص محكمة العدل الدولية في منح الرأي الاستشاري لا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربي - الإسرائيلي استناداً لأحكام القانون الدولي.

وأضافت أن مصر شددت أيضاً «على ضرورة التزام المجتمع الدولي... بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، وعدم الاعتراف ورفض أية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من استيطان وتهجير وسلب للأراضي وعرقلة الشعب الفلسطيني عن تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.



المستشارة ياسمين موسى



المستشارة القانونية في مكتب وزير الخارجية ياسمين موسى