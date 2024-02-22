شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يعلن إطلاق دليل خدمات وحقوق المواطنين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز حماية المستهلك، برئاسة ابراهيم السجينى، رئيس الجهاز، إطلاق دليل خدمات وحقوق المستهلك والتى تعكس الإطار العام لاستراتيجية جهاز حماية المستهلك لتطبيق الجودة، والرؤية المستقبلية لخطتها، بما تضمه من مُرتكزات، وغايات، وأهداف استراتيجية، لافتا إلى إطلاق دليل الخدمات وحقوق المستهلك، تُعد خطوة هامة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم والتزاماتهم فى كافة مجالات اختصاصات الجهاز، كما يتناول الدليل على محتويات عدة منها:

- (حقوق المستهلك الأساسية - الفاتورة - سياسة الاستبدال والاسترجاع)

- نصائح وإرشادات عند شراء الأجهزة الكهربائية.

- نصائح وإرشادات عند شراء أجهزة الهواتف المحمولة.

- نصائح وإرشادات عند الشراء عبر الإنترنت وكيفية مواجهة الإعلانات المُضللة.

- العقارات ( التايم شير - رسوم التنازل - الإعلان عن وحدات بدون ترخيص ).

- نصائح وإرشادات عند شراء السيارات.

- دور الجهاز مع منظمات المجتمع المدنى من الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حماية المستهلك.

طرق التقدم بشكوى وعناوين أفرع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية.

- يُذكر أن جهاز حماية المستهلك هو أحد أجهزة الدولة الرقابية، أنشىء بالقانون رقم 67 لعام 2006 لضبط وتنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم، والجهاز يمارس دوره واختصاصاته التى حددها القانون ويتصدى لكافة الممارسات السلبية الضارة بالمستهلكين، كما يسعى لحل كافة شكاوى المستهلكين التى يتلقاها عبر وسائل عديدة أتاحها لضمان التيسير والتسهيل عليهم للوصول بشكواهم.

وقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 13سبتمبر 2018 على إصدار القانون الجديد لحماية المستهلك برقم 181 لسنة 2018، كما أصدر السيد الدكتور مصطفى مدبولى اللائحة التنفيذية التى تكفل وضع آليات تنفيذ القانون على أرض الواقع.

ويدعم القانون دور جهاز حماية المستهلك فى ضبط الأسواق وإتخاذ الخطوات والتدابير الإحترازية لصون حقوق المستهلك والحفاظ على سلامتهم، الأمر الذى يساند مؤسسات الدولة فى تنفيذ استراتيجيتها لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين بما يسهم فى دعم محاور التنمية الشاملة لكل فئات المجتمع.

- الجهاز يختص بفحص وحل شكاوى المستهلكين من السلع والمنتجات والخدمات التى تؤدى إليهم لإشباع حاجاتهم غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية.

- وتجدر الإشارة إلى أن حقوق المستهلك الأساسية هى :

1- الحق فى الصحة والسلامة عند الاستعمال العادى للمنتجات.

2- الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات وكذلك الحق فى التثقيف القانونى المتعلق بحماية حقوقه ومصالحه.

3- الحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسى الذى تحدده آليات السوق.

4- الحق فى الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.

5- الحق فى المشاركة فى المؤسسات والجمعيات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.

6- الحق فى الشكوى ورفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة ومٌيسرة.

- وعلى جانب آخر، يحتوى الدليل على أهم حقوق والتزامات المورد أو التاجر ومنها:

- الالتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر المٌعلن شامل ( الضرائب – الرسوم..... )

- الالتز ام بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية دون تحمل دون تحنل أى تكلفة إضافية على المستهلك.

- الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع وهى ( للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو استرجاعها خلال فترة ال 14 يوم دون إبداء أسباب " شرط أن تكون فى حالتها الأصلية / أو خلال الـ30 يوما إذا شابها أحد عيوب الصناعة )

- ويُهيب رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية فى الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بأمن وسلامة المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى يوميا، أو من خلال الدخول على الرابط التالى http://shakwa.cpa-mobile.com/