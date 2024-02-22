شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تستجوب مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الستامونى بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجوبت النيابة العامة مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الستامونى بالدقهلية فى القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنح الستامونى، حيث كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة الستامونى بتاريخ 14 فبراير الساعة السادسة مساء بالعثور على نصف سفلى لجسم آدمى غير معلوم، وتم نقله بمعرفة الأهالى إلى مستشفى بلقاس العام؛ فانتقلت النيابة لمعاينة مسرح الواقعة والذى تبين أنه أرض زراعية مغمورة بالمياه وقامت بمناظرة النصف السفلى للجثمان.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والد المجنى عليه والذى قرر بأن الجثمان لنجله، وأضاف بأن نجله كان قد توجه لتلقى درس فى مادة علمية وبالاتصال على هاتفه المحمول أكثر من مرة لم يتجاوب، وفى المرة الأخيرة جاوبه مجهول وأخبره بقيامه بخطف نجله وطلب مبلغ فدية مائة ألف جنيه.

وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة والذى تبين أنه المدرس الخاص بالمجنى عليه وتم ضبطه وعرضه على النيابة العامة وباستجوابه أقر تفصيلًا بارتكاب الواقعة بغيه طلب فدية من أهلية الطفل لمروره بضائقه مالية.