شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: استمرار ضخ السلع الغذائية بمعارض "أهلا رمضان" 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية بمعارض " أهلا رمضان " 2024 بالمحافظات على مستوى الجمهورية، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية كما عقدت الوزارة اجتماعا مع كبرى السلاسل التجارية من أجل المشاركة في معارض أهلا رمضان وتخصيص جناح بكل سلسلة لطرح السلع بأسعار مخفضة بنفس أسعار معارض أهلا رمضان.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرار بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللى إلي 65 جنيها بدلا من 70 جنيها في كافة معارض و شوادر أهلا رمضان على مستوى الجمهورية، إضافة إلى فروع الشركات الغذائية والاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المشاركة في معارض اهلا رمضان.