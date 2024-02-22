وزارة التموين تقرر إضافة عبوة وزن 200 جرام لسلعة الشاى المعدة للبيع

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة الرسمية قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن تحصيل جنيه عن كل طن قصب يورد لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التابعة للوزارة لصالح الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجى قصب السكر، على أن تقوم الشركة بتوريد المبالغ المحصلة للجمعية المشار إليها لمواجه زيادة التكاليف المقدمة لمنتجى القصب.

كما نشرت الجريدة قرار لوزير التموين والتجارة الداخلية بشأن سلعة الشاى بان تضاف عبوة وزن 200 جرام صافى إلى أوزان عبوات الشاى المعدة للبيع المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار رقم 283 لسنة 1998.