شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محكمة الجنايات ناعيا هانى الناظر: رحل الراقى المهذب المعطاء بلا حدود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا، الدكتور هانى الناظر طبيب الأمراض الجلدية الشهير ورئيس المركز القومى للبحوث الأسبق الذى وافته المنية اليوم.
وقال المستشار سامح عبد الحكم ناعيا: "رحل الراقى المهذب الخلوق المعطاء بلا حدود رحل الدكتور هانى الناظر طبيب الإنسانية جابر الخواطر الذى طالما خدم البسطاء دون مقابل وفتح أبواب الأمل للكثيرين، رحل طبيب الأمراض الجلدية الشهير ورئيس المركز القومى للبحوث الأسبق".
وتقدم المستشار سامح عبد الحكم بخالص العزاء لأسرته ومحبيه وتلاميذه.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز