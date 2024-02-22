رئيس محكمة الجنايات ناعيا هانى الناظر: رحل الراقى المهذب المعطاء بلا حدود

وقال المستشار سامح عبد الحكم ناعيا: "رحل الراقى المهذب الخلوق المعطاء بلا حدود رحل الدكتور هانى الناظر طبيب الإنسانية جابر الخواطر الذى طالما خدم البسطاء دون مقابل وفتح أبواب الأمل للكثيرين، رحل طبيب الأمراض الجلدية الشهير ورئيس المركز القومى للبحوث الأسبق".

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع