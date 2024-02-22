أخبار مصر

رئيس محكمة الجنايات ناعيا هانى الناظر: رحل الراقى المهذب المعطاء بلا حدود

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محكمة الجنايات ناعيا هانى الناظر: رحل الراقى المهذب المعطاء بلا حدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا، الدكتور هانى الناظر طبيب الأمراض الجلدية الشهير ورئيس المركز القومى للبحوث الأسبق الذى وافته المنية اليوم.

وقال المستشار سامح عبد الحكم ناعيا: "رحل الراقى المهذب الخلوق المعطاء بلا حدود رحل الدكتور هانى الناظر طبيب الإنسانية جابر الخواطر الذى طالما خدم البسطاء دون مقابل وفتح أبواب الأمل للكثيرين، رحل طبيب الأمراض الجلدية الشهير ورئيس المركز القومى للبحوث الأسبق".

وتقدم المستشار سامح عبد الحكم بخالص العزاء لأسرته ومحبيه وتلاميذه.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements