شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات إلى أسبانى مطور وVIP اعتباراً من مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب بعض القطارات إلى عربات إسبانى مطور و VIP اعتباراً من أول مارس وبيانها كالتالى :

1-اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 1 / 3 / 2024 :

-تعديل تركيب قطار 917 مكيف القاهرة / الإسكندرية بعربات أسبانى مطور ( 4 عربات أولى مكيفة أسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسبانى مطور ) وبنفس جدوله الحالى .

-تعديل تركيب قطار 2008 مكيف الإسكندرية / أسوان بعربات أسبانى مطورة ( 4 عربات أولى مكيفة أسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسبانى مطور ) وبنفس جدوله الحالى .

- تعديل تركيب قطار 2010 مكيف القاهرة / أسوان بعربات VIP ( 4 عربات أولى VIP + 8 عربات ثانية VIP ) وبنفس جدوله الحالى .

2- اعتباراً من يوم السبت الموافق 2 / 3 / 2024 :

- تعديل تركيب قطار 2009 مكيف أسوان / القاهرة بعربات أسبانى مطور (4 عربات أولى مكيفة أسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسبانى مطور ) وبنفس جدوله الحالى .

- تعديل تركيب قطار 2011 مكيف أسوان / القاهرة بعربات VIP (4 عربات أولى VIP + 8 عربات ثانية VIP ) وبنفس جدوله الحالى .

3- اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 / 3 / 2024 يتم تعديل قطارى 1902 / 989 مكيف القاهرة / أسوان والعكس بعربات أسبانى مطور بالتركيب ( 4 عربات أولى مكيفة أسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسبانى مطور ) وبنفس جداولهم الحالية .

وأكدت الهيئة على أنها لا تدخر أى جهد لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .

جاء ذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب بالوجهين البحرى والقبلى وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة بخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاً لتعليمات السيد المهندس / محمد عامر – رئيس الهيئة.



تعديل تركيب بعض القطارات إلى أسبانى مطور و VIP



تعديل تركيب بعض القطارات إلى أسبانى مطور و VIP