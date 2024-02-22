شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع اللجنة العليا لوقف المستشار الفنجرى الخيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت ظهر اليوم الخميس اللجنة العليا لوقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري - لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر الوقف، بحضور كل من أعضاء اللجنة:

1- الدكتور شوقي إبراهيم علام (مفتي الديار المصرية).

2- الدكتور إبراهيم الهدهد (رئيس جامعة الأزهر الأسبق).

3- الدكتور أحمـد فؤاد باشا (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق).

4- الدكتور عبد الله عبد الفتاح التطاوي (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق).

5- المستشار محمد حسن محمد (نائب رئيس الهيئة - الأمين العام).

6- المستشار سامح سيد محمد (نائب رئيس الهيئة - مقرر اللجنة العليا للوقف).

وقد أسفر اجتماع اللجنة العليا للوقف بجلسة اليوم عن الآتي : مناقشة ما تم من إجراءات الاستثمار الأمثل لأموال الوقف خلال هذا العام 2024.

وقدم أعضاء اللجنة العليا للوقف الشكر والتقدير المستشار رئيس الهيئة ناظر الوقف على الجهد المبذول لتنمية واستثمار أموال الوقف وفقاً لما أسفرت عنه نتائج العوائد خلال العام الماضي وحتى الآن.

كما قامت اللجنة العليا للوقف بعرض نتيجة مراجعة وتقييم أعضاء اللجنة العليا للوقف لملخصات الأبحاث المقدمة في المسابقة لعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ وتوزيع الأبحاث التي ترقى للتحكيم لتقييمها، على أعضاء اللجنة العليا وغيرهم من المختصين في هذا الصدد، واستبعدت اللجنة ما لا يرقى من الأبحاث في دخول المسابقة، كما استبعدت غير المطابق منها لشروط الإعلان.

الجدير بالذكر أن آخر موعد لتلقى الأبحاث المشاركة في المسابقة عن العام المنصرم 2023 كان في 31 يناير 2024، وكان موضوعا المسابقة عن عام 2023/ 2024:

الموضوع الأول في مجال خدمة الدعوة عن: تجديد الخطاب الدعوي والإصلاحي في منهج الشيخ الشعراوي.

الموضوع الثاني في مجال خدمة الفقه الإسلامي عن: التغيرات المناخية في ميزان الفقه الإسلامي.

وقد تقدم للدخول في مسابقة هذا العام 66 بحثاً، منها عدد 25 لابحثاً في الموضوع الأول ، قبلت اللجنة عدد 15 بحثا، واستبعدت 10 أبحاث، وعدد 41 بحثاً في الموضوع الثاني قبلت اللجنة 27 بحثاً واستبعدت 14 بحثاً منها.

وقد قررت اللجنة العليا للوقف برئاسة المستشار مسعد الفخراني رئيس الهيئة ناظر الوقف أن يتم تقديم تقييمات الأبحاث في موعد غايته الخميس الموافق ١٤ مارس 2024.

كما قررت اللجنة إعلان نتيجة المسابقة بالجلسة القادمة للجنة والتي تقرر عقدها يوم الاثنين الموافق الأول من أبريل القادم لتحديد أسماء الفائزين بالجوائز وموعد استلامهم لها.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها مقرر اللجنة العليا للوقف.