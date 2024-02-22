شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية المهنية للمعلمين تعلن مد فترة تسجيل تغيير المسمى الوظيفى لـ 27 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن مد باب التقدم لتغيير المسمى الوظيفى على منصة المعلم للتدريب عن بعد للمعلمين المرشحين للعام 2023، الذين تخلفوا عن التسجيل، موضحة أنه يتم التسجيل بداية من الأحد 25 فبراير الجارى حتى الثلاثاء 27 من نفس الشهر.

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، عن مد فتح باب التقدم للبرامج الرقمية لتغيير المسمى الوظيفي على منصة المعلم للتدريب عن بعد للمرشحين لعام 2023، وتم مد فترة التقدم من يوم الأحد 25 فبراير وحتى يوم الثلاثاء 27 فبراير.

وحددت الأكاديمية المهنية للمعلمين، تعليمات التقدم لتغيير المسمي الوظيفي على أن يقوم المعلم بالاتي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني www.pat.edu.eg والاطلاع على الإعلان والشروط جيداً.

- حجز الحقيبة الرقمية والتي تم برمجتها لتوافق تخصص المستهدف.

- التأكد من كتابة رقم المحمول والبريد الالكتروني بدقة حيث يتم ارسال رسالة تأكيد من نظام الدفع الالكتروني (فوری بای)

- الاطلاع على المادة المعرفية للحقيبة التدريبية جيداً قبل حجز ميعاد الاختبار.

- حجز مكان وميعاد الاختبار بالفرع التابع له المستهدف طبعاً للمواعيد المتاحة على المنصة في الميعاد الذي يتم حجزه بمعرفته.

- يقوم المستهدف بإحضار الأوراق التالية وتسليمها إلى الفرع التابع له: صحيفة أحوال الكترونية حديثة معتمدة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة إيصال سداد فوري باي.

- التزام المستهدف بجميع قواعد الاختبار الالكتروني بالفرع التابع له وتنفيذ توجيهات المسئول عن قاعة الاختبار.