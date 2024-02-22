شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال خلال مؤتمر بالبرتغال: مصر هى الداعم والمساند الأكبر لفلسطين وشعبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من اتحاد نقابات عمال مصر، ضم كلا من: محمد جبران رئيس الاتحاد، والمهندس عيد مرسال الأمين العام للاتحاد، بفعاليات مؤتمر اتحاد عمال البرتغال "وحدة العمال في النضال من أجل السلام والوحدة"، بمشاركة وفود ممثلة لـ22 دولة، وقد ألقى جبران كلمة خلال المؤتمر أكد فيها على ثبات الرؤية المصرية تجاه الأشقاء في فلسطين وقضيتهم، التي طالما كانت هي الداعم والمساند الأكبر لفلسطين وشعبها.

وأشار جبران، إلى ضرورة وقف الحرب والعدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرا إلى دور مصر في إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة، وهذا بدوره يعكس مكانة وقوة الدولة المصرية فى المنطقة وعلى الصعيد الدولى والإقليمى فى نفس الوقت.

وأضاف رئيس اتحاد العمال،: أن الرئيس السيسي يدير الموقف بمزيج من الحسم والمرونة فى التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور، وهذا يؤكد أن مصر بها رجال وأجهزة قادرة على حماية أمنها القومى، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة إنسانية وجريمة إنسانية مكتملة الأركان في قطاع غزة وتضرب بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية عرض الحائط، مشددا على رفض تصفية القضية الفلسطينية أو التهجير، مؤكدا أن ذلك بمثابة الخط الأحمر بالنسبة لمصر.

وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته بالقيام بدورها في وقف آلة القتل الإسرائيلية عن حصد أرواح الفلسطينيين، وإيقاف هذا المشهد العبثي الذي بات عنوانا لازدواجية المعايير في التعاطي مع الأزمات الدولية.