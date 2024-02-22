شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البناء والأخشاب: التثقيف والتدريب ضرورة لتعزيز قدرات العمال على التفاوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دورة تدريبية لشعبة السيراميك على مدار يومين، بشأن مهارات العمل النقابي، بمركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة، بمشاركة محمد مصطفى، مستشار التدريب بالنقابة، وشوقي السعودي رئيس شعبة الأسمنت، حيث تناولت سبل رفع كفاءة ممثلي العمال في التفاوض، والمهارات التي يجب أن يتمتع بها النقابين بما يحافظ على جميع المستحقات.

وعرض ممثلو العاملين في شركات السيراميك المختلفة، أبرز الإشكاليات التي تواجههم مع الإدارات، وسبل التغلب عليها، بما يحافظ على سير العمل والإنتاج.

من جانبه أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، أن الهدف من هذه اللقاءات التعرف عن قرب على احتياجات اللجان النقايية، بما يساهم في دعمهم للقيام بدورهم في الدفاع عن العاملين وتحقيق مطالبهم، مشيرا إلى أن النقابة العامة، تضع ملف التثقيف والتدريب في مقدمة أولوياتها، قائلا: النقابي لابد وأن يتمتع بمهارات مختلفة وفي مقدمتها التفاوض والحوار.

وشدد عبد المنعم الجمل، على أهمية أن يكون ممثلي العاملين على دراية تامة بالقوانين ذات الصلة، وكذلك اللوائح المختلفة، بما يعزز قدراتهم على التفاوض بما يحقق مصلحة العمل والعمال.

من جانبه أكد محمد مصطفى، مستشار التدريب بالنقابة العامة، أهمية التشاور والتعاون داخل بيئة العمل لتحقيق الاستقرار، وقال: امتلاك النقابيين أدوات ومهارات التفاوض، يضمن تحقيق مكاسب ومكتسبات للعاملين في كافة المؤسسات، مشددا على أهمية حرص ممثلي العاملين على تنمية مهاراتهم، وهو ما سيكون له مردود إيجابي على تحقيق الاستقرار داخل مؤسسات العمل.