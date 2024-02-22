شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يبحث مع نظيره الماليزى الأزمة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية السفير حمدى سند لوزا، اليوم الخميس، مع نائب وزير خارجية ماليزيا داتوك محمد بن الأمين ووفد البرلمانيين المرافق له، مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، وزيادة الاستثمارات الماليزية في مصر.

كما تبادل الجانبان -وفقا لمنشور بثته وزارة الخارجية على صفحتها بموقع (فيس بوك)- وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلي رأسها الأزمة فى غزة، حيث شهد اللقاء استعراض الجهود المصرية المبذولة للتوصل الي وقف إطلاق النار ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني. وذكرت وزارة الخارجية أن نائب وزير الخارجية الماليزى، أعرب عن شكر وتقدير بلاده للجهود المصرية النشطة لتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومن بينها المساعدات المقدمة من ماليزيا، وأكد محورية دور مصر لوقف الحرب والدفع نحو تحقيق السلم والاستقرار والأمن في المنطقة.

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