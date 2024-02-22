شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المهندسين بالقاهرة تنتهي من الاستعداد لاستقبال انتخابات التجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس ضياء الكيكي رئيس اللجنة الفرعية لانتخابات المهندسين بالقاهرة، أمين نقابة مهندسين القاهرة، إن النقابة قد انتهت من جميع التجهيزات استعدادا لاستقبال المهندسين، صباح غدا الجمعة، 23 فبراير 2024، للمشاركة بالتصويت، حيث تم الانتهاء من نصب وتجهيز الخيام والبوابات بشكل يضمن سلاسة الدخول.

وأوضح الكيكى، أنه تم عمل بنرات بها معلومات استرشادية لتسهيل العملية الانتخابية علي المهندسين، تضمنت تفاصيل انتخابات التجديد النصفي بالقاهرة، حيث سيتم تسليم ورقتين للمهندس الناخب، الورقة الأولى خاصة بمجلس النقابة الفرعية يتم فيها اختيار7 مهندسين وفقا للعدد المطلوب من كل تخصص ومن لهم حق الانتخاب هم جميع المهندسين من كافة الشعب السبعة ( كهرباء -ميكانيكا- مدني - عمارة - غزل ونسيج - تعدين وبترول وكمياء ونووية) لافتا إلى أن ذلك خاص فقط للمقيدين بنقابة القاهرة، أما الورقة الثانية فقد أشار الكيكي إلى أنه يتم فيها اختيار عدد معين فوق السن وعدد معين تحت السن حسب الشعبة.

وأكد ضياء الكيكي، أنه يتم اختيار عدد خمسة فوق السن واثنان تحت السن بالشعب الكبيرة وهي( كهرباء ميكانيكا مدني عمارة)، أما الشعب الصغيرة فيتم اختيار ثلاثة فوق السن واثنان تحت السن وهي شعب (تعدين وبترول كيمياء ونووي غزل ونسيج).

ومن المقرر أن تبدأ عمليات التصويت من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الساعة السابعة مساء، وقد حظرت اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة الدكتور ياسر صقر، وجود أى دعاية انتخابية داخل لجان التصويت بانتخابات التجديد النصفى، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى ضرورة إظهار كارنيه النقابة والرقم القومي أو جواز سفر ساري أو رخصة سلاح بها الرقم القومي أو رخصة قيادة بها الرقم القومي، عند التسجيل الإلكتروني لإثبات الحضور المهندسين الناخبين، وكذلك عند دخول اللجان الفرعية الانتخابية.