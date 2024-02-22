شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض مع مدير عام اليونسكو تضرر دور العبادة الإسلامية والمسيحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى سامح شكرى، اليوم الخميس،" أودري أزولاى" مدير عام منظمة اليونسكو، وذلك على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذى تستضيفه البرازيل بمدينة ريو دي جانيرو.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة اليونسكو ، حيث ثمن الوزير شكري التعاون القائم بين الجانبين، مشيرا الي أهمية دور المنظمة في الحفاظ علي التراث العالمى الذي تزخر به مصر، ومؤكدا علي حرص الجانب المصرى علي التنسيق الدائم مع المنظمة فيما يتعلق بدعم الموضوعات المتصلة بالثقافة في كافة الأطر الأممية ذات الصلة، سواء من خلال سفارتنا في باريس أو مكتب اليونسكو بالقاهرة، والذي يعد من أقدم المكاتب الإقليمية للمنظمة.

وردا علي استفسار المسئولة الأممية بشأن تطورات الترشيح المصرى لمنصب مدير عام اليونسكو، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء علي اقتناع مصر بمحورية واهمية دور المنظمة في الحفاظ علي تراث الماضي وتطوير رؤية للمستقبل، قائمة علي العلم والمعرفة، كان أحد أهم الأسباب التى دفعت بمصر لترشيح د. خالد العنانى للمنصب، مشيرا في هذا الصدد الي نجاح المرشح المصرى في الحصول علي دعم جامعة الدول العربية والإتحاد الأفريقي، لاسيما على ضوء ما يمتلكه من خبرات عملية ومؤهلات علمية متميزة تؤهله للحصول علي هذا المنصب الهام.

من جانبها ، قدمت "أزولاى" جزيل الشكر لمصر علي جهودها في دعم المجلس التنفيذي للمنظمة، معربه عن تقديرها الكبير للدور الإيجابي الذي تضطلع به مصر في منظمة اليونسكو، وأشادت بما تمتلكه مصر من ارث حضارى كبير تتعاظم معه أهمية التعاون المشترك بين الجانبين.

وأردف أبو زيد بأن اللقاء شهد أيضاً تبادل الرؤي حول تداعيات الحرب الجارية في قطاع غزة، حيث حرص الوزير شكري على التأكيد علي المعاناه الكبيرة التى يتعرض لها سكان القطاع، بما في ذلك طلاب المدارس والصحفيين، فضلا عن تبعات الحرب التى ترتب عنها إلحاق بالغ الضرر بدور العبادة الإسلامية والمسيحية ، مستنكرا في هذا الصدد ازدواجيه المعايير التى تنتهجها بعض الدول الغربية حيال الأزمة.

وأختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، بالإشارة الي أن المسئولة الأممية حرصت كذلك علي تقديم الشكر لمصر لجهودها المستمرة نحو الدفع بوقف إطلاق النار الفورى ونفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، ونوهت في هذا الصدد بأن منظمة اليونسكو بصدد اعداد خطة لدعم غزة في نطاق ولايتها، معربه عن تطلعها للحصول علي دعم مصر في تنفيذ تلك الخطة. من جانبه، اكد السيد وزير الخارجية علي أن مصر لن تدخر أي جهد يستهدف رفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى وتخفيف وطأة الآثار الكارثية الناجمة عن استمرار الحرب.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان علي أهمية استمرار التنسيق والتشاور بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للحفاظ علي وتيرة العلاقات المتميزة بين مصر والمنظمة الأممية.