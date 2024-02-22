شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: شهيدان و3 جرحى فى غارة إسرائيلية على كفر رمان فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان، سقوط شهيدان وثلاثة جرحى في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على كفر رمان قرب النبطية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وكان الطيران الإسرائيلى شن أمس الأربعاء غارات جوية على بلدة الخيام جنوبى لبنان.

وفى وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قصفه لـ 3 مراكز قيادية عملياتية لحزب الله فى جنوبي لبنان، وأضاف أيضا أن قواته قصفت بالمدفعية مواقع فى عيتا الشعب والضهيرة جنوبي لبنان.