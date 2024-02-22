شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط القاهرة / منوف.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى إطار التطوير المستمر التى تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر والعمل على توفير سبل الراحة للركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس مجلس الإدارة.
تعلن الهيئة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 24 / 2 / 2024 يتم تشغيل قطار 533 ( خدمة جديدة ) بعربات تحيا مصر ما بين القاهرة / منوف حيث يقوم من القاهرة الساعة 4:10 صباحًا ويصل منوف الساعة 6:25 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.
وقررت الهيئة اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 23 / 2 / 2024 امتداد مسير قطار 556 ركاب طنطا / منوف لمحطة القاهرة حيث يقوم من طنطا الساعة 6:30 مساءًا ويصل القاهرة الساعة 9:55 مساءًا طبقا للجدول المرفق.
ويترتب على ما سبق تعديل جدول مسير قطار 534 طبقًا للجدول المرفق.
والهيئة لاتتوانى فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب.
قطار 556
قطار 534
قطار 533
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