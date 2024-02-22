شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: الدولة لديها خطة ورؤية واضحة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تعمل على مجموعة من الاستثمارات الكبرى وصفقة اليوم بداية تلك الصفقات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بهدف دعم الدولة وزيادة مواردها من النقد الأجنبي وتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن التنمية ستكون متنوعة، ونحن نتحدث عن مخطط عمراني كبير من خلال مشروع قومي يأتي في إطار المخطط الاستراتيجي القومي للعمران والتنمية، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى قريبا.

وتابع: "سيتم الإعلان عن المشروع بعد التوقيع والموافقة اليوم تأتي في إطار وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق وقريبا نعلن كل تفاصيل المشروع، وهناك حرص أن يكون أي إعلان مقترن باتخاذ خطوات جادة على الأرض"، مؤكدا أن الدولة لديها رؤية وخطة واضحة وشهادة للاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات الراهنة، وهناك خطة لدى الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.