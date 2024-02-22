شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تتعاقد على شراء 60 ألف طن زيت طعام والمخزون يكفى لأكثر 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على شراء كمية 60250 طن زيت عباد خام صب مستورد وصول خلال شهري مارس وإبريل 2024، كما أن أرصدة البلاد من الزيت تكفي لاكثر من 5 شهور في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قراراً بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلي 65 جنيها بدلا من 70 جنيها في كافة معارض و شوادر أهلا رمضان على مستوى الجمهورية، إضافة إلى فروع الشركات الغذائية والاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المشاركة في معارض أهلا رمضان.