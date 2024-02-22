شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: مرضى مجمع ناصر الطبي فى غزة بلا ماء أو كهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من مجمع ناصر الطبي وتتمركز في محيطه وتحاصره، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت الصحة الفلسطينية، أن كوادر ومرضى مجمع ناصر الطبي بلا ماء للشرب وبلا طعام أو كهرباء أو أكسجين وبلا مقومات علاجية، لافتا إلى أن الطواقم الطبية تمكن من دفن 13 شهيدا داخل مجمع ناصر الطبي جراء توقف المولدات والأكسجين.

وتابعت وزارة الصحة الفلسطينية، أن مياه الصرف الصحي تغمر كل الأقسام الأرضية في مجمع ناصر، وأن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمنع إصلاح خزانات المياه وتشغيل المولد الكهربائي.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.