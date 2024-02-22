شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: الفصائل الفلسطينية تدمر ناقلة جند إسرائيلية فى خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فصائل فلسطينية، عن تدمير ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة بخان يونس، وإسقاط طاقمها بين قتيل وجريح، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارة على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.