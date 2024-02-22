شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "النيابة الإدارية" يشهد ختام دورة تدريبية بعنوان "آليات التحقيق والتصرف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شَهِدَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الخميس، فعَّاليات ختام دورة تدريبية حول (آليات التحقيق والتصرف) والتى عقدت بمركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل مدير المركز، بمحافظة المنوفية خلال يومي 21، 22 فبراير الجاري.

وجاءت الدورة التدريبية فى إطار استمرار للنهج الذي تتبعه النيابة الإدارية حيال الاهتمام بتنمية وتطوير الجوانب المعرفية، لدى السيدات وأعضاء النيابة الإدارية.

استهلت فعّاليات ختام الدورة بكلمة المستشارأيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأعرب خلالها عن استمرار المركز في تنفيذ رؤيته نحو دعم وتعزيز قدرات أعضاء النيابة الإدارية في جميع المناحي الفنية والقضائية، خاصة ما يتعلق منها بآليات التحقيق والتصرف من خلال قضايا عملية وتطبيقية، وتوضيح كل ما هو جديد في التعليمات القضائية، وكذلك الإشكاليات والمآخذ القضائية في التحقيق والتصرف، لصقل قدرات الأعضاء بكل ما هو مستحدث في التشريعات والأحكام والتعليمات القضائية.

وفي كلمته، تَوَجَهَ المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، بالشكر لمركز التدريب القضائي على النشاط المستمر لدعم قدرات وملكات الأعضاء، وشَدَّدَ على أهمية الاستفادة من الدورات التي تقدمها النيابة الإدارية لصقل مهارات المشاركين وقدراتهم بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية، مؤكداً أنه وجه مركز التدريب القضائي بضرورة أن يشمل نشاط المركز استهداف جميع النيابات بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، ومن كافة الدرجات، مع تغطية مختلف المجالات القضائية والقانونية والثقافية.

ويذكر أن الدورة التدريبية تناولت عدداً من الموضوعات حول "الجديد في التعليمات القضائية" "وبعض التطبيقات من القضايا العملية ""والإشكاليات والمآخذ القضائية في التحقيق والتصرف ".

وألقى المحاضرات نخبة من السادة المستشارين شملت كل من:

المستشار الدكتور محمد الحسيني – نائب رئيس الهيئة.

المستشار محمد عبد الهادي – نائب رئيس الهيئة.

المستشارسعد خليل – نائب رئيس الهيئة.

المستشار عمرو علام – نائب رئيس الهيئة.

المستشار عصام أبو الروس- الوكيل العام.

وفي الختام سلم المستشار حافظ عباس-رئيس هيئة النيابة الإدارية، شهادات اجتياز الدورة التدريبية للللأعضاء المشاركين وفق ما صرح المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.