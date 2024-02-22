صفقة استثمارية واعدة بشراكة مع كيانات كبرى.. غدا فى الخليج 365

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " صفقة استثمارية واعدة بشراكة مع كيانات كبرى.. توفر مئات الآلاف من فرص العمل.. تفتح آفاقا اقتصادية.. وسيولة كبيرة من العملة الصعبة تكرس استقرار سوق النقد".
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