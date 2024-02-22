شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات يشيد بالشاشة خماسية الابعاد بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بعرض الإعلان الترويجي لمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات علي الشاشة خماسية الابعاد المتواجدة بين صالتي السفر والوصول بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، وذلك بحضور علي التونسي سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا، واللجنة التنظيمية العليا لمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لقارة افريقيا وبالتعاون مع الشركة المتعاقدة لحق استغلال شاشات مطار القاهرة.

وأشاد سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات بتواجد تلك الشاشة في مطار القاهرة الدولي، والذي يعد أول واجهة للسياح والركاب القادمين إلي مصر، والذي يتماشي مع أحدث الاتجاهات العالمية في مجال ادارة وتطوير المطارات و زيادة ايرادتها من خلال الانشطة التسويقية الغير متعلقة بالطيران.

وتعد هذه هي المرة الاولي التي يتم فيها الاعلان عن مؤتمر دولي عن طريق تلك الشاشة التي تعد طفرة في مجال الدعايا وتقدم تجربة اعلانية مميزة للمتلقي علماً بأن تلك الشاشة هي الأولي من نوعها في مصر.

وتنطلق فاعليات مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات، السبت المقبل الموافق 24 فبراير وحتي 1 مارس 2024، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي.