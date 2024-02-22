شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة يعلق على "صفقة الاستثمار".. ويؤكد: إعلان كافة التفاصيل بمجرد التوقيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، على "أكبر صفقة استثمار مباشر" من خلال شراكة استثمارية مع "كيانات كبرى"، مشيرًا إلى أن التوقيع سيكون غدًا الجمعة.

وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة ON، :"سنعلن كافة التفاصيل بمجرد التوقيع، في مؤتمر صحفي سوف يعقده رئيس مجلس الوزراء".

وأشار، إلى أن الحكومة وافقت على وقف تنفيذ خطة تحفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان، وذلك في إطار الموافقة على جملة من القرارات، مضيفًا: "مفيش انقطاع كهرباء في رمضان، والدولة حريصة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وهناك حرص لمراعاة لظروف الاستهلاك في رمضان ومراعاة المواطنين في الشهر الكريم".