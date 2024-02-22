شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الجامعة العربية: نتخذ خطوات لمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن هناك خطوات تتخذ في إطار منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

أضاف رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أن هناك جلسة مغلقة بمجلس الأمن طرحت على الجانب الأمريكي ضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وتابع: "نعمل على إجراءات لتشكيل جبهة دولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".