شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: شهيد و4 مصابين جراء قصف الاحتلال سيارة بمخيم جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، سقوط شهيد و4 مصابين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي سيارة في مخيم جنين بالضفة الغربية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.