شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض أونروا: يؤسفني أن أعلن أن الوكالة قد وصلت إلى نقطة الانهيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مفوض "أونروا" انهيار الوكالة، وقال في مؤتمر صحفي بثته قناة القاهرة الإخبارية: "يؤسفني أن أعلن أن الوكالة قد وصلت إلى نقطة الانهيار".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.