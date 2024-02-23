شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: الصفقة الاستثمارية الكبرى تساهم في ضبط العملات بسوق الصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الصفقة الاستثمارية الكبرى هي مع كيانات كبرى وهي مشروع تنموي عمراني كبير لجذب استثمارات مباشرة، موضحا أن المشروع سيكون له أصداء كبيرة على الاقتصاد المصري.

وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن الصفقة تسعى لجذب استثمار أجنبي مباشر سيوفر سيولة دولارية كبيرة للدولة المصرية تساعد على تجاوز التحديات الراهنة وضبط سوق الصرف، مؤكدا أن الصفقة فرصة كبيرة وتوفر مئات الالاف من فرص العمل سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وتابع: "هناك مئات الالاف من الشركات والمصانع ستستفيد من المساهمة في هذا المشروع، والتوقيع على الصفقة سيكون غدا وفي فرصة للشركات المصرية المشاركة في الصفقة وفي استثمارات سيتم ضخها والمشروع له جوانب إيجابية ستسهم في تجاوز التحديات الراهنة"، مؤكدا أن الصفقة تمثل شهادة كبيرة لقدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة وأبلغ رد على المشككين في قدرة مصر على تجاوز التحديات الراهنة.