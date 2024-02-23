شكرا لقرائتكم خبر عن موكب الرئيس الموريتانى يتعرض لحادث سير ومصرع أحد الحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، عن تعرض موكب الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى مساء اليوم لحادث سير لدى عودته من المعبر الحدودى المؤدى إلى مدينة تندوف الجزائرية ما أدى إلى وفاة أحد حراس الرئيس.

وأفاد موقع العربية بأن حارسا شخصيا آخر للرئيس أصيب بجراح، مؤكدا أنه تم نقلهم إلى المستشفى فى مدينة تندوف.

وقام الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مع نظيره الموريتانى الغزواني، فى تندوف بتدشين عدد من المشاريع المشتركة بين الجزائر وموريتانيا، أبرزها افتتاح معبر حدودى بين البلدين وإطلاق أشغال طريق تندوف - الزويرات.

كما وضع الرئيسان حجر الأساس لمشروع إنجاز المنطقة الحرة بتندوف.