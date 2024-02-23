شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف ضوابط وإجراءات تقدم طلاب المنازل الوافدين لامتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط وإجراءات وشروط تقدم الطلاب المنازل الوافدين غير المقيدين بمدارس جمهورية مصر العربية، لامتحانات الثانوية العامة 2024، موضحة أنه يقدم الطالب الوافد ما يثبت حصوله على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها وكذلك الشهادات التي تثبت نجاحه من الصفوف التي تناظر الصف الأول الثانوى والصف الثاني الثانوي المصرى على أن تكون هذه الشهادات مصدقاً عليها من وزارتي التربية والتعليم والخارجية بالدولة التي حصل منها الطالب على المؤهل بما يفيد صحة البيانات الواردة بها ومن سفارة جمهورية مصر العربية بهذه الدولة ويحظر قبول أية طلبات غير مستوفاة أو ناقصة لأى من هذه المستندات ولا تقبل أي تعهدات أو إقرارات كبديل لهذه المستندات مهما كانت الأسباب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يستوفى الطالب جميع بيانات استمارة التقدم للامتحان والإقرارات الموجودة بالاستمارة وتعتمد من الإدارة التعليمية والسفارة التابع لها الطالب، كما يسدد الطالب رسم الامتحان بعملة أجنبية وهى الدولار بما يساوى قيمة الرسوم المقررة بالجنيه المصرى بموجب إيصال توريد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية فى جمهورية مصر العربية ما يفيد سداد رسوم الامتحان على رقم الحساب المخصص لسداد رسم الامتحانات، على أن يرفق إيصال السداد مع استمارة التقدم للامتحان وباقي المستندات.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتقدم الطلاب باستماراتهم ومستنداتهم مستوفاة عن طريق سفاراتهم بالقاهرة لتسليمها إلى الإدارة العامة للامتحانات، موضحة أنه بالنسبة للطلاب الذين ليس لبلادهم تمثيل دبلوماسي في مصر يتقدمون باستماراتهم إلى مندوب مديرية التربية والتعليم التابع لها محل إقامتهم.