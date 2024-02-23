شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات للصحة النفسية والصحة الإنجابية وعلاج الإسنان ببرنامج رعاية غير القادرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل الخدمات الطبية لبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين لتحسين منظومة الرعاية الطبية تقديم الخدمة الصحية لما يقرب من 8 ملايين مواطن، هم الأولى بالرعاية مع اتاحة الخدمات الخاصة بالرعاية الصحية من خلال شبكة مقدمى الخدمة والتى تشمل 1118 وحدة ومركز رعاية أولية وكذلك 120 مستشفى متنوعة منتشرة فى ربوع الجمهورية .

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين من البرامج الهامة التى تهدف لتقديم خدمة طبية مميزة لغير القادرين حيث تم الإعلان عن التعاقد مع الأطباء فى وحدات الرعاية الأولية لخدمة المناطق النائية وغير القادرين وفى ذات الوقت تم التوجيه لجميع المديريات لاختيار وحدة تتوسط 5 وحدات للعمل 24 ساعة ووصل عددهم حتى الآن 766 وحدة ومركز تعمل بالمجان.

وتابع: الزم برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، الوحدات بعدم تحصيل أى تكاليف ومبالغ مالية إضافية من طالبى الخدمة أو شراء أية مستلزمات وذلك للتخفيف على المواطنين.

وكشف عن الخدمات المتاحة فى برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين والتى تتضمن جميع الخدمات الطبية بدء من الكشف الطبى وحتى العمليات الجراحية الدقيقة والغسيل الكلوى وعلاج الأورام.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الخدمات العلاجية المقدمة لمنتفعي «برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين» متاحة بجميع محافظات الجمهورية من خلال 4500 وحدة ومركز طبي، و350 مستشفى (عام وتخصصي ونوعي)، حيث يتم استقبال المنتفعين بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، وتطبق منظومة الإحالة للمستشفيات في حال الاحتياج لإجراء الفحوصات والتدخلات الطبية المتقدمة.

وأضاف، أن جميع الخدمات المقدمة ببرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين مجانية، وأكدت أن المستفيدين من برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين هم الأطفال تحت سن الخامسة والأطفال في السن المدرسى وأصحاب الوظائف في القطاعين العام والخاص.

حدد الأوراق والمستندات المطلوبة للاستفادة من خدمات برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، الذي أطلقته الوزارة، إذ تقدم وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية، التابعة لوزارة الصحة المصرية، 1.2 مليون خدمة طبية للفئات المستفيدة من برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، بشكل مجاني، ابتداءً من الكشف الطبي حتى العمليات الجراحية الدقيقة والغسيل الكلوي.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار : تقدم الوحدات الصحية خدمات الصحة المدرسية والمراهقين من خلال توفير الفحص الطبى الدورى الشامل لطلاب المدارس، مع تقصى حالات الأمراض المعدية بالمدارس ودعم جلسات التوعية حول فترة المراهقة والتوعية بالمتغيرات المصاحبة لها مثل التغذية السليمة والصحة الإنجابية والصحة النفسية والنظافة الشخصية والنشاط البدنى والوقاية من الأمراض المعدية والأمراض المنقولة جنسيا فضلا عن أضرار التدخين وفوائد الإقلاع عنه ومناهضة ختان الإناث والزواج المبكر والعنف ضد المرأة وصحة الفم والأسنان وسوء استخدام العقاقير الطبية .

ويُعد البرنامج مظلة تأمينية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لمنتفعي برامج الدعم النقدي، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ بما يسهم في رفع المستوى الصحي والمعيشي للأسر الأولى بالرعاية، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر.