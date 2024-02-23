شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل قطارات إسبانى وVIP بديلة للعادية أول مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعدل الهيئة القومية لسكك حديد مصر تركيب بعض القطارات إلى عربات إسبانى مطور وVIP اعتباراً من أول مارس، وبيانها كالتالى: 1- اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 1 / 3 / 2024: - تعديل تركيب قطار 917 مكيف القاهرة / الإسكندرية بعربات إسبانى مطور (4 عربات أولى مكيفة إسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة إسبانى مطور) وبنفس جدوله الحالى. - تعديل تركيب قطار 2008 مكيف الإسكندرية / أسوان بعربات إسبانى مطورة (4 عربات أولى مكيفة إسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة إسبانى مطور) وبنفس جدوله الحالى. - تعديل تركيب قطار 2010 مكيف القاهرة / أسوان بعربات VIP (4 عربات أولى VIP + 8 عربات ثانية VIP) وبنفس جدوله الحالى. 2- اعتباراً من يوم السبت الموافق 2 / 3 / 2024: - تعديل تركيب قطار 2009 مكيف أسوان / القاهرة بعربات إسبانى مطور (4 عربات أولى مكيفة إسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة إسبانى مطور) وبنفس جدوله الحالى. - تعديل تركيب قطار 2011 مكيف أسوان / القاهرة بعربات VIP (4 عربات أولى VIP + 8 عربات ثانية VIP) وبنفس جدوله الحالى. 3- اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 / 3 / 2024 يتم تعديل قطارى 1902 / 989 مكيف القاهرة / أسوان والعكس بعربات إسبانى مطور بالتركيب (4 عربات أولى مكيفة إسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة إسبانى مطور) وبنفس جداولهم الحالية. ويأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب بالوجهين البحرى والقبلى وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة بخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة، لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

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