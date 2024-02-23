شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: الاحتلال يوافق على بناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية بالمستوطنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت قوات الاحتلال الإسرائيلية، على بناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية بالمستوطنات، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية. وأفادت مراسلة القاهرة الإخبارية، بسقوط إصابات حرجة لفلسطينيين في جنين، مضيفه أن الاحتلال يقتحم بلدة السموع قضاء الخليل بالضفة الغربية. واقتحم الاحتلال الإسرائيلي مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية. وأشارت، القناة، إلى أن جثامين شهداء بدير البلح لم تنتشل بعد بسبب ضعف الإمكانيات.

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