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ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 23/2/2024 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 5:02  ص

موعد صلاة الظهر 12:09 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 5:50 م

موعد صلاة العشاء  7:07

 

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        

وقت صلاة الفجر 5:07 ص

موعد صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:26

موعد صلاة المغرب 5:53 م

موعد صلاة العشاء 7:11 م. 

    

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:58

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد  صلاة العصر 3:18 م

موعد صلاة المغرب 5:45 م

موعد صلاة العشاء 7:02  م.        

 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:49

وقت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة  العصر 3:12 م

وقت صلاة المغرب 5:40 م

وقت صلاة العشاء 6:55 م.    

 

مواقيت الصلاة فى أسوان

 

وقت صلاة الفجر 4:55  ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 20: 3

موعد صلاة المغرب 5:49 م

موعد صلاة العشاء 7:01

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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