شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. التموين: استمرار ضخ السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - إحدى معارض أهلا رمضان
الجمعة، 23 فبراير 2024 12:00 ص
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
السياحة والآثار تختتم الملتقى الترويجى الأول لمصر كمقصد لسياحة اليخوت
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