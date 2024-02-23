شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه من 10 مساء الجمعة لـ6 صباح السبت عن بعض مناطق أبو النمرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات، عن مناطق (مركز ومدينة أبو النمرس، ترسا، نزلة الأشطر، منيل شيحة)، وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 23/2/2024 وحتى الساعة السادسة صباح غد السبت الموافق 24/2/2024.

وأرجعت المحافظة سبب القطع إلى تنفيذ أعمال تحسين ضغوط المياه ولرفع الاستفادة من أعمال إحلال وتجديد خطى طرد أقطار 600 مم و900 مم بمحطة مياه طموه المرشحة بأبو النمرس، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ أعمال ربط 3 نقاط على الخط الجديد قطر 900 مم مع الخط القائم داخل المحطة.

وأوضحت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوجيه السيارات المحملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ (125).