شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشروع جديد بميناء الدخيلة بالإسكندرية يوفر 2000 فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل هيئة ميناء الإسكندرية على عدد من المشروعات المختلفة التى ترفع تصنيف الميناء عالميا، ويستوعب عددا أكبر من السفن، ومنها مشروع محطة الحأويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة، وينشر ”الخليج 365” معلومات عن المشروع.

1- يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

2- يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتدأول والتخزين بميناء الدخيلة.

3- تبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة بواقع 9 ملايين طن (حأويات) ومليون طن بضائع عامة وغلال) سنويا.

4- يتم إنشاء رصيف بطول 1200م، (من إجمإلى طول رصيف 100 البالغ 1680م).

5- على عمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م2 تقريباً.

6- طاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حأوية مكافئة/ سنويا.

7- المحطة ستسمح باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر.