شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض البطالة لـ6.9% بسبب المشروعات القومية رغم التحديات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إن انخفاض معدل البطالة إلى 6.9% خلال الربع الرابع لعام 2023، يؤكد أن الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير على قدم وساق، رغم التحديات العالمية، في تنفيذ خطة مواجهة البطالة، ومن بينها تلك المشروعات العملاقة التي تشهدها البلاد، وتسببت في انخفاض البطالة من 13.3% عام 2014 إلى 6.9% حاليا.

وأضاف خضر: "وتواصل وزارة العمل، بتوجيهات ومتابعة من حسن شحاتة وزير العمل، دورها في هذا الملف بالتعاون مع القطاع الخاص عن طريق تنظيم ملتقيات للتوظيف، والتدريب المهني لتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، والإعلان عن فرص عمل من خلال النشرة القومية للتوظيف، والتوسع في دمج ذوي الهمم في سوق العمل".

وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعلن نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر - ديسمبر) لعام 2023، حيث بلغ معدل البطالة 6.9٪ من إجمالي قــوة العمـل بانخفاض 0.2٪ عن الربع السابق.