إقامة 488 مشروعا استثماريا فى المناطق الصناعية بالبحيرة

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة البحيرة طفرة كبيرة فى حجم الاستثمارات بالمناطق الصناعية، بمركزى وادى النطرون وحوش عيسى بالظهير الصحراوى للمحافظة.

وتكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة من جهودها لرفع كفاءة المرافق بكافة المناطق الصناعية، وذلك لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتقع أهم المناطق الصناعية بالبحيرة بمركزى وادى النطرون وحوش عيسى على مساحة أكثر من 800 فدان خارج الكتلة السكنية.

ويبلغ عدد المشروعات المخصصة بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون 335 مشروعًا بالمنطقة الصناعية فى القطاعات الصناعيةالمختلفة منها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.

وتضم المنطقة الصناعية بوادى النطرون 91 مشروعا قائما، و47 مشروعا بدأ الإنتاج، و44 مشروعا تم الحصول على رخص التشغيل وفى مرحلة التشغيل التجريبى، و100 مشروع تحت الإنشاء، بالإضافة إلى 121 مشروعا جار السير فى إجراءات التراخيص والموافقات الإدارية.

كما بلغ إجمالى تكلفة توصيل الخدمات بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون، 122 مليون جنيه، وذلك لترفيق المنطقة ومدها بمرافق الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحى والتليفونات والطرق، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق بالمرحلة الأولى، وجار تنفيذ المرحلة الثانية.

وفى مركز حوش عيسى تم تخصيص المنطقة الصناعية على مساحة 346 فدانا بمنطقة الطرانة. وبلغ إجمالى عدد المشروعات المخصصة بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى 85 مشروعا، منها مشروعات غذائية وكيماوية ودوائية وبدأ مشروعان بالإنتاج ومشروعان آخران فى مرحلة التشغيل التجريبى وعدد 12 مشروعا تحت الإنشاء، بالإضافة إلى 49 مشروعا جار السير فى الإجراءات والتراخيص اللازمة.

وتبلغ تكلفة توصيل المرافق للمنطقة الصناعية بحوش عيسى 77 مليون جنيه من الكهرباء والمياه والغاز والطرق بنسب تنفيذ مختلفة.

وتشتمل المنطقة الصناعية بحوش عيسى على منطقة خاصة بالصناعات النسيجية، على مساحة 15 فدانا لإقامة مجمع للصناعات النسيجية والمفروشات، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية المتضمنة إقامة عدد 13 مجمعا صناعيا بمحافظات الجمهورية وذلك بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.