شكرا لقرائتكم خبر عن "تحويل القبلة دروس وعبر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "تحويل القبلة دروس وعبر"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

وكانت قد حددت الوزارة موضوعات خطب شعبان ورمضان 1445هــ

أولًا : خطب شهر شعبان 1445 هـــ

الجمعة الأولى : حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات.

الجمعة الثانية : تحويل القبلة دروس وعبر.

الجمعة الثالثة : مجالس العلم والذكر والاستعداد لرمضان.

الجمعة الرابعة : يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام.

ثانيًا : خطب شهر رمضان 1445 هـــ

الجمعة الأولى: رمضان شهر الطاعات.

الجمعة الثانية: رمضان شهر الانتصارات.

الجمعة الثالثة: أعمال و فضائل العشر الأواخر من رمضان.

الجمعة الرابعة: صدقة الفطر وحق الله في المال.. أحكام ومقاصد.