شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح لرئاسة 5 جامعات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، فى فتح باب التقدم والترشح لرئاسة 4 جامعات حكومية وهى " القاهرة وبورسعد وأسوان والأقصر" وأيضا أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ، يوم السبت المقبل 24 فبراير الجارى ، وذلك وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات ، أنه بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21/4/2022 ، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة ، وكذا القرار الوزاري رقم (1384) بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح السادة رؤساء الجامعات.

وينشر ”الخليج 365” الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح وفقا لما حدده المجلس الأعلى للجامعات وتتمثل فى:

1- السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، وتشتمل على "الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية المشارك فيها، والتعاون الخارجى، وبناء شراكات والمشاركة فى مشروعات تطوير التعليم الجامعى "بعدد 1 نسخة أصل + 9 نسخ ورقية".

2- بيان حالة يشتمل على "الإعارات – الإجازات – المهمات العلمية بالخارج – الجزاءات" معتمد ومختوم من الجامعة عدد 1 نسخة أصل + عدد 9 نسخ ورقية.

3- خطة لتطوير الجامعة عدد 1 نسخة أصل + عدد 9 نسخ ورقية.

4- تقديم كل ما سبق من أوراق فى البنود 1- 3 على أسطوانة مدمجة أو فلاشة بعدد 9 نسخ.

4- 5 صور من بيان الحالة الوظيفية للمرشح.

6- شهادة قانونية تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب أو ليس له جزاءات أو تحقيقات وغير محال للمحاكم الجنائية" عن طريق الشئون القانونية المركزية بالجامعة.

7- صورة بطاقة الرقم القومى عدد 2 صورة.

8- صورة شخصية حديثة.

9- سيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية 1 نسخة.

وأوضح الأعلى للجامعات أنه يجب التقدم من المرشح نفسه أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمى.