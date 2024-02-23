الري: توقيع خطاب الالتزام بقيادة المسار الإفريقي للإعداد للمنتدى الـ10 للمياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

تحتفل مصر اليوم، بمرور عام كامل على تسلمها لرئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو" الذى تم يوم الخميس الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٣، عندما تسلمت مصر رئاسة الأمكاو من دولة ناميبيا لمدة عامين "فبراير ٢٠٢٣ – فبراير ٢٠٢٥".

وقال الدكتور هاني سويلم وزير الري، إن اختيار مصر لتولي رئاسة مجلس وزراء المياه الافارقة يأتي تقديرا لدورها الهام على الساحة الأفريقية، مضيفًا أنها سعت وما زالت تسعى خلال رئاستها للأمكاو لتعزيز التعاون بين مختلف الدول الإفريقية لخدمة قضايا المناخ بالقارة الإفريقية، وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه، والدفاع عن حق المواطن الافريقي في الحصول على إمدادات المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي ، وتشجيع شركاء التنمية الدوليين على ضخ الاستثمارات في هذا المجال الحيوي لصالح القارة الإفريقية.

أشار إلى لما تحقق من إنجازات خلال الرئاسة المصرية للأمكاو على مدى العام الماضي، إذ تم انعقاد اجتماع الدورة الـ13 للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة بالقاهرة برئاسة الدكتور سويلم، الذي كان أول اجتماعًا ينعقد للجمعية بعد جائحة كورونا وفى وقت تواجه فيه القارة الإفريقية تأثيرات سلبية كبيرة لتغير المناخ.

شارك في الاجتماع آنذاك ممثلون عن أكثر من 40 دولة إفريقية وهو معدل مشاركة لم يحدث من قبل في اجتماعات الجمعية العمومية السابقة.

وتحت مظلة الأمكاو، تم إطلاق "مجلة صوت أفريقيا للمياه" AVOW خلال فعاليات "الإسبوع العالمي للمياه في استكهولم"، إذ تُعد هذه المجلة منصة رائدة لتقديم معلومات وافية عن المياه والصرف الصحي بالقارة الإفريقية.

وشارك الدكتور سويلم رئيس الأمكاو في "قمة المناخ الإفريقية" التي تم عقدها بكينيا في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ ، التي تم خلالها الدعوة لتوفير التمويلات اللازمة في مجال المياه بالقارة الأفريقية بقيمة ٣٠ مليار دولار حتى عام ٢٠٣٠.

وقام الأمكاو برئاسة مصر بتوقيع خطاب الإلتزام بقيادة المسار الإفريقى للإعداد للمنتدى العالمى العاشر للمياه، خلال الاجتماع التشاورى الثاني الذي عُقد في شهر أكتوبر ٢٠٢٣ في إندونيسيا.

ترأس الدكتور سويلم جلسة "الطريق إلى المنتدى العالمي العاشر للمياه" التي تم عقدها ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة السادس للمياه" يوم ١ نوفمبر ٢٠٢٣.

وتحت مظلة الأمكاو، تم تنظيم "المؤتمر الأفريقي السابع للصرف الصحي والنظافة العامة" في شهر نوفمبر ٢٠٢٣ بدولة ناميبيا بمشاركة الدكتور سويلم، الذي تم فيه تكريم عددًا من كبار مسئولي المياه بالدول الأفريقية.

كما تم تكريم مصر على رأس قائمة من الدول الأفريقية على التقدم المحرز في مجال الصرف الصحي.

وشارك الدكتور سويلم يوم ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ في جلسة "إطلاق خطة عمل الاستثمار في أفريقيا" لتعبئة الموارد المالية اللازمة للاستثمار في مجال المياه بأفريقيا، ضمن فعاليات مؤتمر COP28، وتم خلال الجلسة تقديم مقترحات لـ ٦٨ مشروع بقيمة ٣٦ مليار دولار.

وتقوم مصر حاليا بوصفها رئيس الأمكاو بقيادة المسار الإفريقي للمنتدى العالمي العاشر للمياه المزمع عقده في إندونيسيا في شهر مايو ٢٠٢٤، حيث تعمل مصر على التنسيق مع مختلف الدول الإفريقية للخروج برؤية موحدة لعرضها خلال المنتدى.

ويجرى الإعداد لقيام مصر بصفتها رئيسا للأمكاو باستضافة "إسبوع المياه الأفريقي" بالتزامن مع فعاليات "إسبوع القاهرة السابع للمياه" والمزمع عقده في شهر أكتوبر ٢٠٢٤.