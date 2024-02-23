إنشاء ممر لوجستي وميناءين بتنزانيا ورواندا لتسهيل وصول صادرات مصر لأفريقيا

القاهرة - سامية سيد - تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه السفيرة، نيرمين الظواهرى سفيرة مصر فى رواندا والوفد المرافق، فى ختام زيارته لجمهورية رواندا، ميناء كيجالى الجاف والذى يقع على مساحة 50 ألف م2 وتبلغ طاقته الاستيعابية 50 ألف حاوية مكافئة سنويا، حيث يعتبر الميناء هو الميناء الجاف الرئيسى بالبلاد كونها أحد البلدان الأفريقية غير الشاطئية.

وتأتى تلك الزيارة فى إطار قيام وزارة النقل المصرية فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات بتنفيذ خطة شاملة للتوسع فى ربط الموانئ المصرية بنظيرتها بدول العالم، حيث ستقوم وزارة النقل بإنشاء ممر لوجستى بداية من ميناء دار السلام التنزانى مرورا بمنطقة لوجستية، وميناء جاف بدولة تنزانيا وميناء جاف ومنطقة لوجستية بدولة رواندا ما يسهل وصول الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية ويقوى من أواصل العلاقات المصرية والدول الأفريقية.

تجدر الإشارة إلى الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل بإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية داخل مصر تبلغ (27)ميناء جاف ومنطقة لوجيستية لخدمة حركة التجارة و تقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وزيادة حركة تداول البضائع وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلى الحد من الاثار البيئية السلبية وتخفيض زمن وإجراءات عمليات الفحص والتخليص الجمركى، تحقيق وفورات الحجم فى التوزيع للمستخدمين النهائيين والحد من الحوادث فى الشبكات الوطنية للطرق والمدن، وخلق فرص العمل للشباب.