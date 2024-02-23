شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية فلسطين: خطة نتنياهو تخدم مصلحته فى إطالة الحرب بغزة للبقاء فى الحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مبادئ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعني إعادة احتلال قطاع غزة واعتراض الجهود الدولية المبذولة لإقامة الدولة الفلسطينية.

وشددت الخارجية الفلسطينية في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، على أن خطة نتنياهو تخدم مصلحته في إطالة أمد الحرب بقطاع غزة للبقاء في الحكم، ونرفض بشدة مبادئ نتنياهو لليوم التالي للحرب ونعتبرها اعترافا رسميا بإعادة احتلال قطاع غزة وفرض السيطرة.

وقالت الخارجية الفلسطينية: ندعو إلى البدء بترتيبات دولية لعقد مؤتمر دولي للسلام يفضي لإنهاء الاحتلال ويمكن شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير، ونطالب الإدارة الأمريكية والدول الغربية بسرعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.