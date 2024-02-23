شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مجازر جديدة للاحتلال تزيد ضحايا غزة لـ29 ألفا و514 شهيدا و69 ألفا 616 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ140 على قطاع غزة إلى 29514 شهيدا و69616 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت أن الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 10 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 104 شهداء و160 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأضافت أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم"

من ناحية أخرى، اختتم وفد قيادة حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة زيارته لمصر والتي استغرقت عدة أيام. وفق بيان صحفي صادر عن مكتب رئيس حركة حماس.

وقد أجرى وفد الحركة عدة لقاءات رفيعة المستوى لبحث الأوضاع في قطاع غزة ووقف العدوان الغاشم على شعبنا وعودة النازحين إلى اماكن سكناهم والإغاثة والإيواء خاصة في شمال القطاع وسبل تحقيق ذلك، وتم التطرق إلى ملف تبادل الأسرى، وكذلك ما يخطط له الاحتلال في الأقصى في ظل قرار حكومة الاحتلال منع أهلنا في الضفة والداخل المحتل الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل.