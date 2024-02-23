شكرا لقرائتكم خبر عن "ليس لدينا ما نأكله".. مسيرة لأطفال شمال غزة ضد القصف ونقص الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت صحيفة إندبندنت البريطانية الضوء على مشاركة أطفال غزة الصغار فى مسيرة للاحتجاج على القصف الإسرائيلى المتواصل على القطاع وأزمة نقص الغذاء المستمرة.

وتحدثت عن مقطع فيديو تم تسجيله صباح الأربعاء أظهر مجموعة الصبية والفتيات يطالبون بإنهاء الحصار الإسرائيلى مع اقتراب عدد شهداء الحرب من 30 ألف منذ عملية السابع من أكتوبر.

وحمل الأطفال لافتات قاموا بصناعتها وصرخوا وضربوا بالعصى على القدور والصوانى أثناء مرورهم بالقرب من الأنقاض والمركبات المدمرة فى شمال غزة.

وكتب الأطفال على اللافتات "الخبز أصبح حلمى" "نريد الطعام". وقالت الطفلة آيات عاشور، البالغة من العمر 10 سنوات: "إننا نموت من الجوع، ليس لدينا ما نأكله، مضطرون لأكل طعام الحيوانات".

وتابعت آيات: أصبحنا لا نقدر على توفير الطعام، نريد أن نعيش، نريد مساعدات الغذاء، الناس فى شمال قطاع فزة لا تجد ما تأكله، ولا يوجد حليب للأطفال.

وكان برنامج الغذاء العالمى قد أوقف تقديم مساعدات الغذاء لشمال قطاع غزة المعزول، حيق قالت وكالة اليونسيف إن واحدا من بين كل ستة أطفال يعانى من سوء تغذية حاد.

وكان تقرير للأمم المتحدة قد وجد فى ديسمبر الماضى أن نحو ربع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون دولار يتضورون جوعا.

وفى وقت سابق، قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إنّ قطاع غزة به كارثة صحية يعرفها الجميع، موضحًا: "طالبنا منظمة الصحة العالمية بأن يستمر من ناحية سياسية واقتصادية ودعم الأطفال والنساء والشعب الفلسطيني".