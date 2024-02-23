شكرا لقرائتكم خبر عن تلاوة قرآن وماراثون جرى ودورى معلومات.. تفاصيل أنشطة الطلاب بمدن جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عددًا من المسابقات لطلاب المدن الجامعية، تنفيذاً لخطة الأنشطة الطلابية التي تشهدها المدن الجامعية في كافة المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية.

وتتضمن المسابقات عددا من المجالات المختلفة وهى:

1-مجالات الشعر بالفصحى والعامية.

2- وتلاوة القرآن الكريم وتجويده

3-ودوري المعلومات والمقال

4- الشطرنج الفردي

5- الرواية والقصة القصيرة

6- الطالب المثالي والطالبة المثالية

7- العزف والغناء

8- التصوير الفوتوغرافي

9- خماسي كرة القدم للطلبة وتنس الطاولة

10- ماراثون جري مسافات مختلفة للطلبة والطالبات.

وكان الدكتور محمد الخشت، أن المسابقات المختلفة التي تنظمها الجامعة لطلابها تُعد من أهم ركائز المنظومة التعليمية حيث تعمل على تزويدهم بالقدرات والمهارات المختلفة، وتتيح الفرصة أمامهم للتعبير عن الذات وبناء الثقة بالنفس كما تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتغيير سلوكهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي وبلوغ أعلى المستويات الأكاديمية، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية والتي تسعي الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها في الحياة اليومية، وتغرس لديهم قيمة العمل التطوعي وتقوي لديهم العمل بروح الفريق.