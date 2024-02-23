شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزارة الأوقاف تفتتح 31 بيتا من بيوت الله منها 24 مسجدا جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتاح وزارة الأوقاف 31 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 24 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و7)مساجد صيانة وتطويرًا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (31) مسجدًا اليوم الجمعة، منها (24) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(7) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه (614) مسجدًا منها (478) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(136) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 23 / 2 / 2024 م عدد (11636) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (16) مليارًا و(138) مليون جنيه.

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، على منح مهلة لمدة عام بدون مقابل، تضاف للمدة الأصلية والمضافة، لاستكمال التنفيذ بجميع قطع الأراضي السكنية الصغيرة (ما عدا أراضي ابنى بيتك)، شاملة أراضي مشروع بيت الوطن، وذلك للأراضي التي تم استلامها، وما زالت مدة تنفيذها سارية حتى تاريخه، فى إطار تيسير الهيئة على المواطنين، ونظراً للتحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 31 بيتا من بيوت الله منها 24 مسجدا جديداالإسكان: مهلة عام بدون مقابل لاستكمال التنفيذ بجميع الأراضي السكنية الصغيرة

تبدأ لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، فتح باب التقدم والترشح لرئاسة 4 جامعات حكومية وهى " القاهرة وبورسعد وأسوان والأقصر" وأيضا أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، غدًا السبت 24 فبراير الجارى، وذلك وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات ، أنه بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21/4/2022 ، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة ، وكذا القرار الوزاري رقم (1384) بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات.

غدا.. فتح باب الترشح لرئاسة 4 جامعات حكومية.. القاهرة وأسوان الأبرز

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه السفيرة، نيرمين الظواهرى سفيرة مصر فى رواندا والوفد المرافق، فى ختام زيارته لجمهورية رواندا، ميناء كيجالى الجاف والذى يقع على مساحة 50 ألف م2 وتبلغ طاقته الاستيعابية 50 ألف حاوية مكافئة سنويا، حيث يعتبر الميناء هو الميناء الجاف الرئيسى بالبلاد كونها أحد البلدان الأفريقية غير الشاطئية. استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، وأعضاء اللجنة بمجلس النواب، والوفد البرلماني، وذلك لزيارة المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظة أسوان، استعدادًا للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة. الرعاية الصحية: تسجيل 1.2 مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان

إنشاء ممر لوجستي وميناءين بتنزانيا ورواندا لتسهيل وصول صادرات مصر لأفريقيا

10 مجازر جديدة للاحتلال تزيد ضحايا غزة لـ29 ألفا و514 شهيدا و69 ألفا 616 مصابا

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ140 على قطاع غزة إلى 29514 شهيدا و69616 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مبادئ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعني إعادة احتلال قطاع غزة واعتراض الجهود الدولية المبذولة لإقامة الدولة الفلسطينية. اختتم وفد قيادة حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة زيارته لمصر والتي استغرقت عدة أيام. وفق بيان صحفي صادر عن مكتب رئيس حركة حماس. وفد حركة حماس ينهى مباحثاته فى القاهرة خارجية فلسطين: خطة نتنياهو تخدم مصلحته فى إطالة الحرب بغزة للبقاء فى الحكم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلا للدفء على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد: أجواء دافئة وشبورة صباحا على الطرق وأمطار ببعض المناطق