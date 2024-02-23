شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية: قصفنا مواقع تجمع آليات وجنود للاحتلال جنوب غزة بقذائف هاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فصـائل فلسطينية، منذ قليل، قصف مواقع تجمع آليات وجنود للاحتلال الإسرائيلي جنوب غزة بقذائف هاون، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.