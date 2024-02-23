الأهداف الاستراتيجية للتنمية الإقليمية للساحل الشمالى الغربى.. إنفوجراف

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الساحل الشمالى الغربي
الساحل
ومن الأهداف الاستراتيجية للتنمية الإقليمية للساحل الشمالى الغربى:
•تحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع لا يقل عن 12% فى السنة
•توطين ما لا يقل عن 5 ملايين نسمة
• توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل
• دمج المنطقة فى الاقتصاد القومى والعالمى عن طريق زيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى من أقل 5% حاليًا إلى 7%
• الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للمجتمعات المحلية، بحيث لا يقل مؤشر التنمية البشرية عن 77%
• تطوير شبكات البنية الأساسية وتعزيز علاقات التبادل بين المنطقة وباقى الأقاليم المحيطة
• إنشاء العديد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع؛ لاستقطاب ملايين من السكان، وتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة للساحل الشمالى الغربى
• الاستخدام الأمثل لكل الموارد والمقومات فى هذا النطاق، ويتمثل ذلك فى استغلال المناطق جنوب الشريط الساحلى بدءا من العلمين إلى السلوم فى استصلاح الأراضى بالاعتماد على مياه الأمطار والمياه الجوفية
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